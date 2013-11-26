日本称将逐步取消旨在削减过剩产量的稻米补贴

路透东京11月26日 -日本农林水产省周二表示，将取消一项已经实行逾40年旨在削减过剩产量的稻米补贴，这是政府全面农业改革的一部分。农业是日本受保护程度最高的行业。

此举不大可能立即影响稻米贸易，因日本进口关税和生产成本很高，但这会帮助提高日本农业的竞争力。日本政府正参与加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的协商。

这还可能帮助日本政府抵御美国、澳洲和其他国家施加的压力。这些国家要求日本取消关税，并消除农业等受保护行业的其他贸易壁垒。

日本农林水产省一位官员表示，到截至2019年3月的财年，日本政府将取消长期以来实行的“减反”(gentan)产量调整举措。

这名官员称，日本政府将开始逐步取消这项补贴--从2014年4月开始的财年将该补贴削减一半。根据该补贴措施，日本政府向农民支付补贴，令农民削减产量，从而调整供应并保护价格。

根据该1970年开始实施的补贴举措，将播种量削减至政府设定限额的农民，每公顷(2.5英亩)耕种面积将得到约150,000日圆(1,500美元)补贴。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)

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