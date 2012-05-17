旧日本殒落 新日本崛起--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月17日出版的当期「老谢开讲」专栏)

四月下旬结束日本行，回到台湾正好碰上一连串证所税风波，来不及谈日本参访的心得。最近全世界的上市公司相继公布去年及今年第一季的财报，台湾与日本却是两样情，顺道利用这个机会来探讨一下。

台湾的上市公司近两季交出的成绩单都相当难看。去年第四季，全体上市公司有五○九家赚钱，二六○家亏损，赔钱的家数创了历史最高纪录。今年首季仍然有一八七家赔钱，五六一家赚钱，对照二○一○年首季六二四家赚钱，九十三家赔钱，二○一一年首季六三六家赚钱，一○四家赔钱，可说是逊色甚多。

若看每股税後纯益（ＥＰＳ），去年第四季全体上市公司平均ＥＰＳ只有○．一八元，为史上最难看。今年首季ＥＰＳ也只有○．三元，比起二○一○年第三季的○．七八元，第二季的○．六九元都相去甚远。上柜公司表现更难看，平均首季ＥＰＳ只有○．○六元，而去年第四季ＥＰＳ竟然是负○．○一元。这是台湾产业的失落，也是台湾资本市场的警讯。在资本市场基本面栽了大跟头的情况下，政府又祭出了证所税，股市当然雪上加霜。

**历经大地震,逾半非金融业上市公司仍赚钱**

此时对照日本公布财报的企业，根据《日经新闻》的报导，日本非金融业上市公司有半数以上都在上个会计年度（二○一一年四月到二○一二年三月）达到税前获利成长，去年获利成长的企业超过八百家，占整体上市公司五二％。日本企业经历去年三一一大地震及泰国水灾两大灾难冲击，居然获利能传捷报，主要关键是高度竞争力产品能在全球攻城掠地。

最具代表性的是工具机大厂FANUC，因为工业机器人订单大增，且全球市占率扩增到二○％，使公司获利创下新高，股价也写下一五六三○日圆的新高。还有日本小松制作所，因生产的矿业机器设备热卖，全球市占率达四成，也让小松在中国需求减缓的情况下，获利依然保持耀眼。近半年来，小松的股价从一四四九日圆涨到二五一二日圆。

总结日本获利创新高的家数达一五三家，这是一九九○年日本泡沫经济以来表现最好的年分。不过，尽管出类拔萃的日本企业不少，但是日本也有很多大企业出现惨不忍睹的亏损。像Sony（索尼）最後结算亏损四五六六．六亿日圆（约五十七亿美元），创下史上最大亏损纪录；Sharp也亏三千八百亿日圆；最严重的是Panasonic在会计年度第四季（一至三月）大亏四三八○亿日圆，全年亏损七七二二亿日圆，创下史上最难堪纪录。另外游戏机天王任天堂，也出现亏损四三二亿日圆的难得一见纪录。

日本企业去年经历了大地震、海啸、核灾，连在泰国设厂的日本企业，都在泰国水患中遭到重伤害。不过，刚刚结束的会计年度，日本企业普遍交出一张好成绩单，反而是有很多赫赫有名的企业却出现历史上罕见的亏损纪录。不觉让我想起四月二十七日，我与东元集团会长黄茂雄、日圆先生?原英资，还有日本东京证交所董事长齐藤，在东芝招待所共进晚餐的场景。

当晚，?原先生谈到全球经济仍走向衰败，他认为，美国即使有ＱＥ３（第三波量化宽松货币政策），对全世界助力不大，欧洲的危机就快来了，欧洲根本无药可解。他也谈到日圆还会再升，全世界五大经济体都有困难，他特别强调，货币荣景即将谢幕，全球苦日子真的来了。

另一位我要特别提的是齐藤先生。他提到日本很多大企业，因为行动力缓慢、思考细密，但却在这次经济大变化中捉襟见肘，亏损日益加大；反而是一些独裁型的领导者，反应快、行动力强，都把公司带往好的境界，股价表现也特别理想。

这席话让我想到，敦美投资董事长陈一平经常提及的新日本与旧日本的分野。像Sony、Panasonic、Sharp、ＮＥＣ等着名的日本企业，过去不但在亚洲独领风骚，在全球企业版图也举足轻重。但是这几年，我们看着韩国三星崛起，也看到苹果称霸世界，这些昔日不可一世的日本企业，却纷纷中箭落马。

**Sony与三星合资,却反而让对方追过**

最具代表性的是Sony。一九九○年代，三星还看不出雏形的时候，Sony已在美国时代广场树立了巨型广告看板，但Sony今安在？Sony在去年底已预告，该会计年度将亏损五千二百亿日圆。五月十日公布年报，Sony亏损四五六六．六亿日圆，是Sony连续第四年的亏损，比起公司自行预告亏损的五千二百亿日圆稍好。不过Sony第四季的亏损达二五五二．一亿日圆，优於去年同期的三八八八亿日圆大亏损。

四月Sony已宣布裁员一万人，新的ＣＥＯ平井一夫也宣布将斥资十亿美元，全力拓展PlayStation和线上游戏部门，并且扩大进军新兴市场，且加码投资医疗设备及生命科技的新产业。Sony将利用既有的图像技术，改善内视镜等医疗仪器，同时将自行开发电动车。

平井一夫动作虽大，但市场策略分析师并不看好，他们认为Sony的改革，有目标但少了进取精神，这些计画仍然无法让Sony重返领导地位。Sony的亏损主要来自电视部门的巨额亏损，Sharp、Panasonic的大亏损也都与电视有关，而日本这些消费性电子产品，最大劲敌都是韩国的三星与ＬＧ。

三星今年液晶电视的出货超过四千万台，Sony则不到二千万台，连三星一半都不到。过去日本的产品以货优价昂着称，如今韩国的液晶电视品质可以追上Sony，但是价格却差一大截，Sony等日本大厂也就跟着节节败退了。

最近Sony想推ＯＬＥＤ电视，必须向三星采购新一代的ＯＬＥＤ面板。Sony与三星去年十二月，才结束双方合作七年的ＬＥＤ合资事业。另外，Sony与三星合资设立Ｓ─ＬＣＤ面板厂，双方各享一半产能，Sony负担一半的投资风险，却把三星送上全球最大ＬＣＤ电视的宝座，Sony的ＬＣＤ电视反而一蹶不振。

这回三星要推五十五寸的ＯＬＥＤ电视，售价高达一万美元，是目前ＬＣＤ电视的十倍，Sony也想跨进来，却要向三星采购。Sony原是ＯＬＥＤ技术的开路先锋，○七年就推出第一台ＯＬＥＤ电视，但遇到金融海啸，只得放弃生产一台二千美元的ＯＬＥＤ电视，如今只能回头向三星采购ＯＬＥＤ面板。去年Sony向三星买了五十三亿美元的零组件，包括ＯＬＥＤ面板与行动ＤＲＡＭ、快闪记忆体Nand Flash。从这层关系已可看出Sony与三星的主客开始易位。

**任天堂也遭智慧型手机威胁,恐步Sony後尘**

Sony业绩节节败退，股价也欲振乏力。二○○○年的巅峰时期，股价曾经涨到一六九一○日圆，○七年金融海啸前，还有七一九○日圆，最近业绩公告，跌到一一○○日圆，创了历史最低价。

智慧型手机方面，Sony斥资十五亿美元向易利信买下手机事业，但目前三星与苹果已独揽智慧型手机市场。平井一夫一再强调智慧型手机将成为Sony的核心装置，扬言未来三年让营收成长三倍到一．八兆日圆，但是看到诺基亚、ＲＩＭ的处境，Sony前景恐不乐观。

另一家是同病相怜的任天堂。这次公布财报，任天堂出现三十年来首见的业 绩亏损纪录。由於智慧型手机不断蚕食传统游戏市场，加上日圆的强势，任天堂营收六七四六．五亿日圆，衰退三六％。由於N3DS及Wii主机价格不断下滑，任天堂亏损四三二亿日圆。看到Sony的殒落，大家开始担心，任天堂可能成为另一坠落的日本电子业名牌。

目前任天堂与Sony面临的最大挑战，都是智慧型手机与平板电脑大受欢迎，包括游戏在内的各类应用程式（Apps），不但收费便宜，还可同步更新，大大打击传统游戏市场。投资银行Piper Jaffray估计，任天堂、Sony与微软下一代主机销售的前十四个月，游戏软体的销售量平均下滑五三％。任天堂未来寄予厚望的Wii U销售的前十四个月，销售量恐怕只有Wii的三五％。任天堂与Sony都可说是天涯沦落人。

反观行动快速的新日本开始崛起，其中Fast Retaining的柳井正最具代表性。柳井正没有日本财阀惯有的思考法则，在公司名称前面加了「Fast」，UNIQLO就靠着快速行销手段，迅速席卷全球成衣市场。去年我们拜访UNIQLO时，股价在一一九五○日圆附近，这回一口气涨到一九一五○日圆才回档，柳井正成为日本首富有其代表性。

**百年企业遭受严峻考验,新经营者也在崛起**

这回参访日本，我们也看到新一代日本经营者正在崛起，第一个让我印象深刻的是网路公司LIVESENSE，公司取名为「生命的意义」，老板是一位二十五岁的年轻人村上太一。村上十九岁在早稻田大学时就创立公司，从人力银行、不动产仲介开始，随着业绩的成长，顺利在东证创业板上市。目前他拥有二十五亿日圆身价，成为日本史上最年轻的上市公司老板。

村上先生有着娃娃脸，但谈吐、器宇不凡，相信会是下一代日本创业的领袖。另一位是现年三十六岁的岩濑大辅，创立网路销售寿险产品的LifeNet。岩濑大辅目前是LifeNet副社长，拥有哈佛商学院毕业的好学历，他在日本创造一家网路行销为主的寿险公司，以客制化的保单选择，提供客户安心的保障。目前LifeNet仍处亏损状态，但是保户从○八年六月不到一千户，快速增加到去年年底的十．三八万户，未来被寄予厚望。

除了这两位网路创业的年轻人，我们也见到一九六○年出生的星野Resort集团社长佳路。他是打造度假村的达人。星野是一九○四年在轻井泽发迹的百年老店，佳路已是第四代传人。他从北海道的TOMAMU星野度假村开始，已打造二十七个顶级度假村。

除了这三位企业家，我们也看到BRAND OFF的社长安山勉，他从二手精品店开始，打造日本最大的二手精品专门店。还有安田隆夫从小杂货店蜕变成为里面什麽都有，专门给人逛街、寻宝兼打发时间的超级杂货店──唐吉诃德。

在日本，我们看到一些垂垂老矣、面临严厉考验的百年老店或大企业，也见识了很多创新有活力的新企业。日本正在新旧交替的转折点上，最後印证了齐藤先生的观点，只有行动果决、决策速度快的老板领军的企业会率先胜出。(完)

--整理 董永年/乔艳红

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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