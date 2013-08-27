日本新型运载火箭未能发射升空

路透东京8月27日（记者 Elaine Lies） - 日本新型运载火箭Epsilon周二未能发射升空，对其扩大在国际卫星发射市场份额的期望构成打击。

这是Epsilon火箭本月遭遇的第二次挫折。

之前的发射安排因电脑故障被迫推迟到今日。有关方面尚未立刻透露原因以及何时再次尝试发射。

外界通过互联网可以实时看到日本内之浦航天中心的发射倒计时，以及英文和日文说明。在倒计时结束时，火箭未能点火发射。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）稍后表示，发射在倒计时19秒钟时中止。日本媒体称发现“异常”状况。

Epsilon是三级火箭，全长24.4米，重91吨，大约为日本H2A火箭长度的一半左右。Epsilon被视为新型、低成本替代型火箭。

本次发射原计划搭载一枚观察太阳系的望远镜。

分析人士称，目前尚不清楚这次失败对日本进军国际卫星发射市场的计划有多大影响。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。