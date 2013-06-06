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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 09:23 BJT

日本橡胶: 5月20日止日本生胶库存降至两个月低位

路透东京6月6日 - 日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示，日本生胶库存降至两个月低位。

5月20日止的10日内，日本生胶库存下降756吨至14,881吨。4月30日生胶库存曾超过16,000吨，为2007年6月10日库存达16,717吨以来的首次。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日

生胶 14,881 15,637 16,094 15,976 15,668 15,799

天然乳胶 426 370 349 336 308 367

合成胶(固体) 1,495 1,334 1,337 1,414 1,347 1,499

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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