日本橡胶: 5月20日止日本生胶库存降至两个月低位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京6月6日 - 日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示，日本生胶库存降至两个月低位。
5月20日止的10日内，日本生胶库存下降756吨至14,881吨。4月30日生胶库存曾超过16,000吨，为2007年6月10日库存达16,717吨以来的首次。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日
生胶 14,881 15,637 16,094 15,976 15,668 15,799
天然乳胶 426 370 349 336 308 367
合成胶(固体) 1,495 1,334 1,337 1,414 1,347 1,499
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。