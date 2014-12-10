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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 14:43 BJT

表格：11月30日止日本生胶库存较10日前增加5.3%，至10,307吨

路透12月10日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，截至11月30日止的日本生胶库存为10,307吨，
较10日前的水准增加5.3%。
    以下为分类库存数据(单位:吨):
    
    种类           11月30日   11月20日   11月10日    10月31日    10月20日    10月10日   
    生胶             10,307      9,791     10,394      10,909     11,965     12,528
    天然乳胶            459        498        539         531        576        577 
    合成胶(固体)        919        921        928         929        991        992 
    合成乳胶(D.R.C.)     45         45         45          45         45         69 
    (完)
  
 (编译 许娜；审校 张若琪)
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