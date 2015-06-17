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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 19:56 BJT

表格：5月31日止日本生胶库存增加4.4%至13,271吨

路透东京6月17日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，5月31日止日本生胶库存较5月20日增加4.4%
至13,271吨。
    
    以下为分类库存数据(单位:吨):

    种类             5月31日      5月20日      5月10日      4月30日      4月20日      4月10日 
    生胶              13,271       12,708       12,225       11,825       11,106       11,182
    天然乳胶             519          514          522          509          491          457   
    合成胶(固体)       1,058        1,147        1,013        1,035        1,069        1,038
    合成乳胶(D.R.C.)      27           27           63           63           63           63 
    (完)
  
 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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