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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 09:25 BJT

表格：6月10日止日本生胶库存增加12.1%至14,873吨

路透东京6月23日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，6月10日止日本生胶库存较5月31日增加12.1%至14,873吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 6月10日 5月31日 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日

生胶 14,873 13,271 12,708 12,225 11,825 11,106

天然乳胶 514 519 514 522 509 491

合成胶(固体) 1,045 1,058 1,147 1,013 1,035 1,069

合成乳胶(D.R.C.) 27 27 27 63 63 63

(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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