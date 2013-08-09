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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 18:44 BJT

表格：7月31日止日本生胶库存降至1月20日以来最低位

路透8月9日 - 日本橡胶贸易协会周五最新公布的数据显示，7月31日止的11日内，日本生胶库存下降1,722吨至8,470吨，为1月20日以来最低。 以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 7月31日 7月20日 7月10日 6月30日 6月20日 6月10日

生胶 8,470 10,192 11,284 11,585 12,217 13,209

天然乳胶 431 420 427 436 404 416

合成胶(固体) 1,175 1,139 1,213 1,236 1,293 1,229

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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