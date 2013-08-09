表格：7月31日止日本生胶库存降至1月20日以来最低位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月9日 - 日本橡胶贸易协会周五最新公布的数据显示，7月31日止的11日内，日本生胶库存下降1,722吨至8,470吨，为1月20日以来最低。 以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 7月31日 7月20日 7月10日 6月30日 6月20日 6月10日
生胶 8,470 10,192 11,284 11,585 12,217 13,209
天然乳胶 431 420 427 436 404 416
合成胶(固体) 1,175 1,139 1,213 1,236 1,293 1,229
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。