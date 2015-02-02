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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 13:44 BJT

表格: 1月20日止日本生胶库存减少0.5%至12,976吨

路透2月2日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，1月20日止日本生胶库存为12,976吨，较10天前减
少0.5%。

    以下为分类库存数据(单位：吨)：

    种类             1月20日    1月10日   12月31日  12月20日   12月10日  11月30日
    生胶              12,976     13,044    13,306    12,987     11,285    10,307
    天然乳胶             529        549       596       552        517       515
    合成胶(固体)         905        974     1,015       949        927       919
    合成乳胶(D.R.C.)     103        103        45        45         45        45
    (完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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