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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 11:48 BJT

日本橡胶：2月29日止日本生胶库存较10天前减少5.4%，至13,774吨

路透东京3月9日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，2月29日止的10日内，日本生胶库存减少5.4%
，至13,774吨。

    以下为分类库存数据(单位:吨):

    种类          2月29日      2月20日      2月10日      1月31日      1月20日      1月10日
    生胶           13,774       14,553       13,887       12,870       11,514        9,973
    天然乳胶          240          208          224          271          264          275
    合成胶(固体)    1,195        1,203        1,212        1,229        1,265        1,313
    合成乳胶(D.R.C.)   25           29           29           29           29           34
    (完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 张涛)

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