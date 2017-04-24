日本橡胶：4月10日止生胶库存较10天前减少4.1%，至4,244吨

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透东京4月24日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，4月10日止的10日内，日本生胶库存减少4.1 %，至4,244吨。 以下为分类库存数据(单位：吨)： 种类 4月10日 3月31日 3月20日 3月10日 2月28日 2月20日 生胶 4,244 4,424 4,501 4,202 4,601 4,709 天然乳胶 91 85 81 84 84 79 合成胶(固体) 998 968 1,073 976 1,029 996 合成乳胶(D.R.C.) 23 25 25 25 25 25 (完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。