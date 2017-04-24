日本橡胶：4月10日止生胶库存较10天前减少4.1%，至4,244吨

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所

香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)