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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 10:05 BJT

日本橡胶：4月10日止生胶库存较10天前减少4.1%，至4,244吨

    路透东京4月24日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，4月10日止的10日内，日本生胶库存减少4.1
%，至4,244吨。

    以下为分类库存数据(单位：吨)：

    种类           4月10日     3月31日      3月20日      3月10日      2月28日      2月20日
    生胶            4,244        4,424        4,501        4,202        4,601        4,709 
    天然乳胶           91           85           81           84           84           79
    合成胶(固体)      998          968        1,073          976        1,029          996 
    合成乳胶(D.R.C.)   23           25           25           25           25           25 
    (完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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