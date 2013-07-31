日本上调消费税方案将按计划进行--自民党税调会长

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透东京7月31日 - 日本首相安倍晋三所属执政党的一名高官周三告诉路透，虽然政府内部有要求推迟或缩减上调消费税方案的呼声，但安倍首相很可能会按计划推进方案。
自民党税制调查会会长野田毅表示，有顾问敦促安倍放缓实施步伐，不过安倍晋三未表现出要改变计划的迹象，因为这可能破坏对日本的信心，并推高长期利率。
上调消费税是日本数十年来最重大的财政改革，但近来围绕替代方案的讨论，增加了推迟或放缓步伐的可能性。安倍计划在两年内分两阶段把消费税上调至10%。
政府方面的消息人士告诉路透，由于担心税率上调可能破坏刚刚开始的经济复苏，安倍已下令对相关的替代方案进行研究，其中包括以更缓慢的速度逐步推进等。
但野田毅在一次专访中形容这些替代方案只是纸上谈兵。当问及消费税是否会按计划上调时，他表示“当然”。
野田毅近期刚与安倍晋三会面，他称安倍晋三并未表现出在增税计划上有所动摇。
野田毅称，如果让外界觉得日本政府在税务问题上犹豫不决，“对日本的信心将会下滑，公债收益率(殖利率)将受影响。那可能是致命的。”
“对安倍经济学最大的风险就是利率急升，”他称。
去年自民党与执政联盟友党及前任执政党达成财政重建方案协议，将于明年4月将消费税增至8%，在2015年10月增至10%。
但财政重建方案要求政府确认经济足够强劲，可以承受增税的影响。政府官员表示安倍晋三将关注经济数据，尤其是9月9日发布的国内生产总值(GDP)，并在10月初作出消费税决定。(完)
(编译 李春喜/朱晓军；审校 蔡美珍)
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