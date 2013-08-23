日本指俄罗斯入侵其领空 俄方否认

路透东京/莫斯科8月22日 - 日本政府称，两架俄罗斯轰炸机周四在九州岛附近短暂进入日本领空，日本出动了战斗机并提出抗议；俄罗斯则对空中入侵予以否认。

日本防卫省称，俄两架TU-95轰炸机进入日本领空的时间不足两分钟；这是2月以来首次空中入侵，2月时曾有两架俄罗斯战斗机在北海道附近进入日本领空。

日本出动了数架F-2战斗机进行回应。

但俄罗斯对空中入侵予以否认。

“两架Tu-95MS战略轰炸机在日本海和太平洋公海上空执行了例行飞行任务。”俄罗斯国防部在声明中称。

“机上的控制设备显示，并没有侵犯别国领空。这两架飞机在公海上空飞行时，日本航空自卫队的战斗机一路跟随。”

日本防卫省和外务省官员拒绝猜测入侵的原因。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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