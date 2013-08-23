日本指责俄罗斯入侵其领空，俄方否认

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/莫斯科8月22日 - 日本政府称，两架俄罗斯轰炸机周四在九州岛附近短暂进入日本领空，日本出动了战斗机并提出抗议；俄罗斯则对空中入侵予以否认。
日本防卫省称，俄两架TU-95轰炸机进入日本领空的时间不足两分钟；这是2月以来首次空中入侵，2月时曾有两架俄罗斯战斗机在北海道附近进入日本领空。
日本出动了数架F-2战斗机进行回应。
但俄罗斯对空中入侵予以否认。
“两架Tu-95MS战略轰炸机在日本海和太平洋公海上空执行了例行飞行任务。”俄罗斯国防部在声明中称。
“机上的控制设备显示，并没有侵犯别国领空。这两架飞机在公海上空飞行时，日本航空自卫队的战斗机一路跟随。”
日本防卫省和外务省官员拒绝猜测入侵的原因。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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