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时事要闻 | 2013年 2月 8日 星期五 07:20 BJT

日本称俄罗斯战机入侵其领空

路透东京2月7日 - 日本外务省表示,两架俄罗斯战斗机短暂飞进日本北海道附近的领空,促使日本紧急启动战斗机队,并发出抗议.

疑似侵入领空的事件发生在日本的"北方领土日"(Northern TerritoriesDay),这一天通常会有呼吁归还北海道外海争议岛屿的集会活动.(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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