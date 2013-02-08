日本称俄战机入侵其领空 俄否认（更新版）

日本前首相森喜朗（Yoshiro Mori）预计将在本月晚些时候对俄罗斯进行访问，商讨两国的领土争端问题。

周四恰逢日本“北方领土日”（Northern Territories Day），日本民众一般会在这天举行集会，要求俄罗斯归还他们称为北方四岛（Northern Territories）的争议岛屿。

日本首相安倍晋三在一个集会上表示，他决定就归还这些岛屿问题推进与俄罗斯的谈判。

“我去年12月曾与普京总统举行电话会谈，告诉他我希望找到一个双方都能接受的方案，来解决日俄两国这个最后的重大遗留问题，”安倍说。