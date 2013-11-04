日俄举行首次外长防长联席会议

路透东京11月2日 - 日本和俄罗斯周六首次举行外长与防长联席会谈，并就加强在亚太地区的安全合作达成共识。

两国外长称这次会谈有助于建立互信。日本外相岸田文雄(FumioKishida)在记者会上说：“加强安保领域的合作，而不仅仅是促进经济和人员交流合作，意味着我们正在全面改善日俄关系。”

他还说：“这对签订和平条约的谈判也有积极作用。”由于存在领土争端，日俄二战后并未签署战后条约。

过去六个月中，日本首相安倍晋三和俄罗斯总统普京曾四次会面，并在4月就重启日俄争议岛屿问题协商达成共识，同意于明年举行副部长级会议。

周六，双方商定举行反恐和打击海盗的海上演习，深化双方在地区安全和外交方面的合作。俄罗斯外长拉夫罗夫(SergeiLavrov)称，俄罗斯邀请日本防务和外交大臣明年访问俄罗斯，举行更进一步会谈。

日俄两国均未明确提及对中国崛起的担忧，岸田文雄称日俄之间的合作不涉及其它国家。

日俄关系改善进程可能不会一帆风顺。

俄罗斯对日本加强与美国的防卫同盟表示担忧。美国计划在日本设立一处导弹防御雷达系统。

俄罗斯国防部长绍伊古(SergeiShoigu)说：“我们已公开讨论过我方对日本参与美国全球导弹防御系统的担忧。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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