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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 24日 星期一 14:45 BJT

俄总理视察日俄争议岛屿 日方提出抗议

日本周六就俄罗斯总理梅德韦杰夫视察日俄存在争议的岛屿提出抗议。日俄对位于太平洋的四个岛屿存在主权争议，此事导致两国关系自二战结束以来一直紧张。日本外务省称，梅德韦杰夫周六对Iturup岛进行视察后，日本外务省高官Hajime Hayashi通过电话向俄罗斯驻日本大使Evgeny Afanasiev提出了抗议。路透

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