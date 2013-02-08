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时事要闻 | 2013年 2月 8日 星期五 10:23 BJT

日本称俄战机入侵其领空 俄否认（更新版）

路透东京2月7日 - 日本外务省称，两架俄罗斯战斗机周四短暂飞入日俄争议岛屿及北海道附近的领空，促使日本紧急启动战斗机队并发出抗议。

俄罗斯对入侵指控予以否认。俄罗斯目前正在日俄争议岛屿附近举行军事演习。

日本前首相森喜朗（Yoshiro Mori）预计将在本月晚些时候对俄罗斯进行访问，商讨两国的领土争端问题。

周四恰逢日本“北方领土日”（Northern Territories Day），日本民众一般会在这天举行集会，要求俄罗斯归还他们称为北方四岛（Northern Territories）的争议岛屿。

日本首相安倍晋三在一个集会上表示，他决定就归还这些岛屿问题推进与俄罗斯的谈判。

“我去年12月曾与普京总统举行电话会谈，告诉他我希望找到一个双方都能接受的方案，来解决日俄两国这个最后的重大遗留问题，”安倍说。

俄罗斯总理梅德韦杰夫去年7月曾登岛视察，引发日本民众抗议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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