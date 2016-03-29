日本对俄罗斯可能在日俄争议岛屿建海军基地表示关切

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透东京3月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本已就俄罗斯可能计划在日俄存在争议的岛屿建海军基地一事向俄方表达了关切。
俄罗斯国防部长绍伊古上周表示，俄罗斯将研究在千岛群岛建海军基地的可能性。日本将日俄争议岛屿南千岛群岛称为北方四岛。
“我们已经通过外交渠道知会俄方，我们对绍伊古防长的言论表示关切。”菅义伟在例行新闻发布会上称。
“我们还对他们表示，如果这导致北方四岛的俄罗斯军事基础设施加强，这将违背日方立场，且令人感到遗憾。”
除了可能建设海军基地，绍伊古上周还表示，俄罗斯今年将在千岛群岛部署一些其最新的导弹防御系统和无人机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。