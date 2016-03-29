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时事要闻 | 2016年 3月 29日 星期二 11:32 BJT

日本对俄罗斯可能在日俄争议岛屿建海军基地表示关切

路透东京3月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本已就俄罗斯可能计划在日俄存在争议的岛屿建海军基地一事向俄方表达了关切。

俄罗斯国防部长绍伊古上周表示，俄罗斯将研究在千岛群岛建海军基地的可能性。日本将日俄争议岛屿南千岛群岛称为北方四岛。

“我们已经通过外交渠道知会俄方，我们对绍伊古防长的言论表示关切。”菅义伟在例行新闻发布会上称。

“我们还对他们表示，如果这导致北方四岛的俄罗斯军事基础设施加强，这将违背日方立场，且令人感到遗憾。”

除了可能建设海军基地，绍伊古上周还表示，俄罗斯今年将在千岛群岛部署一些其最新的导弹防御系统和无人机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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