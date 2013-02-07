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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 19:07 BJT

东北亚情势: 日本称紧急启动战斗机队以因应俄罗斯战机入侵领空

路透东京2月7日 - 日本外务省表示,两架俄罗斯战斗机短暂飞进日本北海道附近的领空,促使日本紧急启动战斗机队,并发出抗议.

疑似侵入领空的事件发生在日本的"北方领土日"(Northern Territories Day),这一天通常会有呼吁归还北海道外海争议岛屿的集会活动.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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