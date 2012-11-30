日本首相因普京健康原因推迟访俄--报导

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透东京11月30日电---日本媒体周五报导称，因俄罗斯总统普京的健康问题，日本首相野田佳彦已推迟了下月对俄罗斯的访问。
共同社及时事通讯社报导称，野田佳彦在北海道会见市政官员时谈及了此事。
时事通讯社引述一位官员转述野田佳彦的话称：“事关（普京总统）的健康问题，大家不要轻易公开。”
今年9月出席在俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok ）召开的亚太峰会时，普京的走路姿势看起来有点跛，引发媒体一直猜测他的健康状况。
10月末，三位俄罗斯政府消息人士告诉路透，普京背部患病，可能需进行手术。克里姆林宫对此予以否认。
据白俄罗斯总统卢卡申科本周称，普京在近期一次柔道比赛中背部受伤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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