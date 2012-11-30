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时事要闻 | 2012年 11月 30日 星期五 16:37 BJT

日本首相因普京健康原因推迟访俄--报导

路透东京11月30日电---日本媒体周五报导称，因俄罗斯总统普京的健康问题，日本首相野田佳彦已推迟了下月对俄罗斯的访问。

共同社及时事通讯社报导称，野田佳彦在北海道会见市政官员时谈及了此事。

时事通讯社引述一位官员转述野田佳彦的话称：“事关（普京总统）的健康问题，大家不要轻易公开。”

今年9月出席在俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok ）召开的亚太峰会时，普京的走路姿势看起来有点跛，引发媒体一直猜测他的健康状况。

10月末，三位俄罗斯政府消息人士告诉路透，普京背部患病，可能需进行手术。克里姆林宫对此予以否认。

据白俄罗斯总统卢卡申科本周称，普京在近期一次柔道比赛中背部受伤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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