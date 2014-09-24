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时事要闻 | 2014年 9月 24日 星期三 16:26 BJT

日本宣布对俄罗斯实施进一步制裁措施

路透东京9月24日 - 日本周三宣布对俄罗斯进一步制裁，对俄立场更为强硬，使得日本同其他国家采取的行动更为一致，包括其主要盟友美国。

日本内阁官房长官菅义伟表示，新制裁措施包括，禁止俄罗斯的银行在日本发行证券，以及加强对俄武器禁运的审查。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张荻)

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