日本宣布对俄罗斯实施进一步制裁措施

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透东京9月24日 - 日本周三宣布对俄罗斯进一步制裁，对俄立场更为强硬，使得日本同其他国家采取的行动更为一致，包括其主要盟友美国。
日本内阁官房长官菅义伟表示，新制裁措施包括，禁止俄罗斯的银行在日本发行证券，以及加强对俄武器禁运的审查。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张荻)
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。