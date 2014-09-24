日本对俄实施进一步制裁 并就俄高官访问争议岛屿提出抗议（更新版）

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
（更新细节）
路透东京9月24日 - 日本周三宣布对俄罗斯实施进一步制裁，同时对俄罗斯总统办公厅主任谢尔盖-伊万诺夫(Sergei Ivanov)访问日俄有争议岛屿提出正式抗议。
日本内阁官房长官菅义伟表示，新制裁措施包括禁止俄罗斯部分银行在日本发行证券，以及加强对俄武器禁运的审查。
菅义伟同时表示，日本没有改变保持与俄罗斯对话的政策。
俄罗斯吞并克里米亚半岛后，日本对其实施了制裁，但力度较美欧国家更轻，反映出日本希望取悦俄罗斯、打造更有力的经济和能源关系。
菅义伟在新闻发布会上表示：“我们将继续与其他7国和国际社会保持密切联系，寻求和平及外交方式解决乌克兰危机。”
他还表示，日本已通过外交渠道就伊万诺夫访问（日称）北方四岛之一提出抗议。
菅义伟在早些时候的新闻发布会上表示：“俄罗斯政府高级别人员这样的访问违背了日本对北方四岛的立场。此举伤害了日本人民的感情，令人非常遗憾。”
俄罗斯外交部周三表示，该国对于日本实施的新制裁表示失望，称这是“不友好的一步”。
“我们将这一不友好的举动视为日本无法实施独立外交政策的最新佐证。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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