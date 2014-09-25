更新版 1-日本对俄实施进一步制裁 并就俄高官访问争议岛屿提出抗议

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
(本文由路透中文网编译提供) (新增细节)
路透东京9月24日 - 日本周三宣布对俄罗斯实施进一步制裁，同时对俄罗斯总统办公厅主任谢尔盖-伊万诺夫(Sergei Ivanov)访问日俄有争议岛屿提出正式抗议。
日本内阁官房长官菅义伟表示，新制裁措施包括禁止俄罗斯部分银行在日本发行证券，以及加强对俄武器禁运的审查。
菅义伟同时表示，日本没有改变保持与俄罗斯对话的政策。
俄罗斯吞并克里米亚半岛后，日本对其实施了制裁，但力度较美欧国家更轻，反映出日本希望取悦俄罗斯、打造更有力的经济和能源关系。
菅义伟在新闻发布会上表示：“我们将继续与其他7国和国际社会保持密切联系，寻求和平及外交方式解决乌克兰危机。”
他还表示，日本已通过外交渠道就伊万诺夫访问（日称）北方四岛之一提出抗议。
菅义伟在早些时候的新闻发布会上表示：“俄罗斯政府高级别人员这样的访问违背了日本对北方四岛的立场。此举伤害了日本人民的感情，令人非常遗憾。”
俄罗斯外交部周三表示，该国对于日本实施的新制裁表示失望，称这是“不友好的一步”。
“我们将这一不友好的举动视为日本无法实施独立外交政策的最新佐证。”（完）
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：