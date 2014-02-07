安倍赴俄出席索契冬奥会 以示对普京支持

路透东京2月7日（记者 Antoni Slodkowski） -日本首相安倍晋三周五前往俄罗斯，将出席索契冬奥会以示对俄罗斯总统普京的支持。而在几小时前，安倍还发表讲话要求俄罗斯归还日俄存在争议的岛屿。

安倍此行不仅将出席索契冬奥会开幕式，同时还会与普京举行他上任后的第五次峰会，这与日本同中国和韩国的关系严重恶化形成鲜明对比。

对于普京而言，安倍出席索契冬奥会开幕式为他提供高调的认同。普京因俄罗斯的人权纪录以及近期通过的反对同性恋宣传的法律，在全球饱受诟病。

美国总统奥巴马、法国总统奥朗德、英国首相卡梅伦和德国总统高克均不出席索契冬奥会。美国代表团中包括三名公开出柜的同性恋代表。

俄罗斯的国内政策在日本并未引起争议，但安倍此行的同时，日俄领土争端却在国内发酵。安倍临行前刚刚在一年一度的“北方领土日”（Northern Territories Day）纪念大会上发表讲话，施压要求俄罗斯归还两国存在争议的岛屿(日本称“北方四岛”)。

在去年日方举行“北方领土日”集会不久，俄罗斯派两架战机短暂进入争议岛屿附近的日本领空，促使日本也派战机紧急升空。

但安倍和普京并没有让岛屿争端阻止双方在天然气及其他资源等领域的外交活动，据称安倍与普京有着良好的朋友关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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