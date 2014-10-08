日俄首脑将在11月APEC峰会间隙会面

2013年9月4日在一架飞机上拍到的日本和俄罗斯国旗。 REUTERS/Konastantin Salomatin/RIA Novosti/Pool

路透东京10月7日 - 一名日本政府官员称，日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京周二商定，二人将在11月北京召开的亚太经合组织（APEC）峰会间隙会面。

安倍一方面追随西方因乌克兰冲突而制裁俄罗斯的步伐，同时又试图加强与俄罗斯的经济和能源关系。

日本外务省官员Noriaki Ikeda告诉路透，安倍与普京周二10分钟的电话通话中还讨论了日俄关系。安倍并敦促俄罗斯发挥作用，维护乌克兰局势稳定。

Ikeda说：“通话中，双方同意在APEC峰会间隙两国领导人会晤。”

为配合西方对俄罗斯的制裁，日本也对俄罗斯采取了制裁措施，但力度小于欧美制裁措施。此外，虽然日本与俄罗斯存在长期领土争议，安倍持续向俄罗斯示好。

日本重申将维持与俄罗斯对话的政策，并寻求通过和平、外交途径解决乌克兰危机。

安倍还寻求与中国国家主席习近平以及韩国总统朴槿惠会晤，安倍2012年底上台以来，中韩首脑均未与他举行过会晤。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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