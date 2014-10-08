日俄首脑将在11月APEC峰会间隙会面

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透东京10月7日 - 一名日本政府官员称，日本首相安倍晋三与俄罗斯总统普京周二商定，二人将在11月北京召开的亚太经合组织（APEC）峰会间隙会面。
安倍一方面追随西方因乌克兰冲突而制裁俄罗斯的步伐，同时又试图加强与俄罗斯的经济和能源关系。
日本外务省官员Noriaki Ikeda告诉路透，安倍与普京周二10分钟的电话通话中还讨论了日俄关系。安倍并敦促俄罗斯发挥作用，维护乌克兰局势稳定。
Ikeda说：“通话中，双方同意在APEC峰会间隙两国领导人会晤。”
为配合西方对俄罗斯的制裁，日本也对俄罗斯采取了制裁措施，但力度小于欧美制裁措施。此外，虽然日本与俄罗斯存在长期领土争议，安倍持续向俄罗斯示好。
日本重申将维持与俄罗斯对话的政策，并寻求通过和平、外交途径解决乌克兰危机。
安倍还寻求与中国国家主席习近平以及韩国总统朴槿惠会晤，安倍2012年底上台以来，中韩首脑均未与他举行过会晤。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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