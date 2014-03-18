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国际财经 | 2014年 3月 18日 星期二 10:38 BJT

日本将暂停与俄罗斯的投资和放宽签证谈判

路透东京3月18日 -日本内阁官房长官菅义伟周二表示，日本将暂停与俄罗斯的投资协议和放宽签证管制的谈判，以制裁俄罗斯承认克里米亚为主权国家。

“日本政府不会承认克里米亚公投，”菅义伟称，公投没有法律效力，因其违反了乌克兰宪法。

“俄罗斯承认克里米亚的独立性，破坏乌克兰主权和领土完整，颇令人遗憾，”他在例行新闻发布会上称。

克里米亚议会周一正式要求俄罗斯承认克里米亚共和国加入俄罗斯。

俄罗斯总统普京将于周二召开议会特别联合会议，可能就克里米亚入俄作出决定。(完)

(编译 张荻/王翔琼；审校 王冠中/龚芳)

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