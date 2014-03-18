日本将暂停与俄罗斯的投资和放宽签证谈判

日本内阁官房长官称日本遵守G20汇率政策协议 未操纵日圆
路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)
路透东京3月18日 -日本内阁官房长官菅义伟周二表示，日本将暂停与俄罗斯的投资协议和放宽签证管制的谈判，以制裁俄罗斯承认克里米亚为主权国家。
“日本政府不会承认克里米亚公投，”菅义伟称，公投没有法律效力，因其违反了乌克兰宪法。
“俄罗斯承认克里米亚的独立性，破坏乌克兰主权和领土完整，颇令人遗憾，”他在例行新闻发布会上称。
克里米亚议会周一正式要求俄罗斯承认克里米亚共和国加入俄罗斯。
俄罗斯总统普京将于周二召开议会特别联合会议，可能就克里米亚入俄作出决定。(完)
(编译 张荻/王翔琼；审校 王冠中/龚芳)
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路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
路透华盛顿4月14日 - 美国特朗普政府周五公布了倍受外界关注的汇率报告，未将任何主要贸易伙伴列为货币操纵者，放弃了当初要给中国贴上这一标签的竞选承诺。