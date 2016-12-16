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时事要闻 | 2016年 12月 16日 星期五 14:31 BJT

俄罗斯和日本将在普京访日期间签署68项协议--官员

路透东京12月16日 - 根据俄罗斯官员周五说法，俄国总统普京访问日本期间，将签署包括能源在内的总计68项协议。

在企业对企业协议方面，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)将与三井物产(8031.T)及三菱商事(8058.T)等贸易商社签署战略合作协议。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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