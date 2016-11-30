日本经济产业大臣称日俄达成任何商业协议对两国而言都是“双赢”

路透东京11月30日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周三打消了外界对加强日俄经济关系的疑虑，称达成任何商业协议对两国而言都是“双赢”。外界担心，为推动解决两国领土争端而加强经济关系，或许会令俄罗斯从中获得更大利益。

日本首相安倍晋三在押注，其与俄罗斯总统普京的密切联系、以及从医药科技到能源等各个领域日本投资的魅力，或将在下月俄日领导人在日本会面时，缓解双方在争议岛屿上的争端。

“这与日本向俄罗斯输送资金无关。所有这些项目都将为日本企业提供商业机会，”世耕弘成对路透说道，他目前负责日本与俄罗斯的经济合作。“这些项目...将为日本企业发展新的增长领域，同样对俄罗斯也有利，这将是双赢。”(完)