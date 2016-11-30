日本经济产业大臣称日俄达成任何商业协议对两国而言都是“双赢”

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月30日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周三打消了外界对加强日俄经济关系的疑虑，称达成任何商业协议对两国而言都是“双赢”。外界担心，为推动解决两国领土争端而加强经济关系，或许会令俄罗斯从中获得更大利益。
日本首相安倍晋三在押注，其与俄罗斯总统普京的密切联系、以及从医药科技到能源等各个领域日本投资的魅力，或将在下月俄日领导人在日本会面时，缓解双方在争议岛屿上的争端。
“这与日本向俄罗斯输送资金无关。所有这些项目都将为日本企业提供商业机会，”世耕弘成对路透说道，他目前负责日本与俄罗斯的经济合作。“这些项目...将为日本企业发展新的增长领域，同样对俄罗斯也有利，这将是双赢。”(完)
(编译 王琛；审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。