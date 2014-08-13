日相安倍称将强烈抗议俄在日俄争议岛屿军演

日本时事通讯社报导称，日本首相安倍晋三周三表示，日本将就俄罗斯在日俄存在争议的太平洋岛屿进行军演向俄提出强烈抗议。安倍曾试图与资源丰富的俄罗斯搞好关系，并希望与俄罗斯举行对话。俄罗斯的军演对安倍的这一努力构成打击。图为安倍。路透