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时事要闻 | 2014年 8月 13日 星期三 14:01 BJT

安倍称将强烈抗议俄罗斯在日俄争议岛屿军演--报导

路透东京8月13日 - 日本时事通讯社报导称，日本首相安倍晋三周三表示，日本将就俄罗斯在日俄存在争议的太平洋岛屿进行军演向俄提出强烈抗议。

安倍曾试图与资源丰富的俄罗斯搞好关系，并希望与俄罗斯举行对话。俄罗斯的军演对安倍的这一努力构成打击。

自二战结束以来，日本与俄罗斯一直因千岛群岛（日本称北方四岛）领土争端关系紧张。这一争端令两国没有签署正式的和平条约。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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