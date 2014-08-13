安倍称将强烈抗议俄罗斯在日俄争议岛屿军演--报导

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透东京8月13日 - 日本时事通讯社报导称，日本首相安倍晋三周三表示，日本将就俄罗斯在日俄存在争议的太平洋岛屿进行军演向俄提出强烈抗议。
安倍曾试图与资源丰富的俄罗斯搞好关系，并希望与俄罗斯举行对话。俄罗斯的军演对安倍的这一努力构成打击。
自二战结束以来，日本与俄罗斯一直因千岛群岛（日本称北方四岛）领土争端关系紧张。这一争端令两国没有签署正式的和平条约。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）