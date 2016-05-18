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国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 15:29 BJT

日本首相安倍晋三称明年调升消费税计划未变

路透东京5月18日 - 日本首相安倍晋亖周三表示，除非出现类似雷曼兄弟垮台的危机或重大地震，而打击经济，否则推动明年预定调升消费税的计划并无改变。

但他表示，自从2014年第一次调高消费税后，日本民间消费较预期疲软。

“全球经济面临下行风险，”安倍在国会与反对党领袖辩论时表示。“我关注的焦点在于，在周期性因素之外，这类风险是否会成真。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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