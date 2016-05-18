日本首相安倍晋三称明年调升消费税计划未变

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月18日 - 日本首相安倍晋亖周三表示，除非出现类似雷曼兄弟垮台的危机或重大地震，而打击经济，否则推动明年预定调升消费税的计划并无改变。
但他表示，自从2014年第一次调高消费税后，日本民间消费较预期疲软。
“全球经济面临下行风险，”安倍在国会与反对党领袖辩论时表示。“我关注的焦点在于，在周期性因素之外，这类风险是否会成真。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。