沙特可以与其他产油国在调整石油生产方面一道行动--外长

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透东京9月1日 - 沙特阿拉伯外长朱贝尔(Adel al-Jubeir)周四称，沙特与其他产油国在调整石油生产方面一道行动是合理的。
朱贝尔在东京活动上表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国正越来越接近达成共识。
“我认为(各方)正接近就采取共同行动达成一致立场，”他称，“如果其他产油国赞同，那么沙特也可以同意。”(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。