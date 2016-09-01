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国际财经 | 2016年 9月 1日 星期四 11:54 BJT

沙特可以与其他产油国在调整石油生产方面一道行动--外长

路透东京9月1日 - 沙特阿拉伯外长朱贝尔(Adel al-Jubeir)周四称，沙特与其他产油国在调整石油生产方面一道行动是合理的。

朱贝尔在东京活动上表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国正越来越接近达成共识。

“我认为(各方)正接近就采取共同行动达成一致立场，”他称，“如果其他产油国赞同，那么沙特也可以同意。”(完)

(编译 许娜；审校 高琦)

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