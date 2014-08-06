日本“STAP细胞”论文造假事件重大责任人自杀身亡

路透东京8月5日 - 日本官员周二表示，日本“STAP细胞”论文造假事件中的重大责任人--笹井芳树(Yoshiki Sasai)不堪压力自杀身亡。

笹井芳树是新型万能细胞“STAP细胞”研究的负责人之一。该研究最初被誉为是对干细胞治疗的潜在突破，似乎为替代受损细胞甚至培育新的人类器官创造了希望，但后来出现争议。

警方和日本理化学研究所(Riken)表示，笹井芳树周二早间被发现死于他工作的理化学研究所。

一名警方发言人称：“我们证实这是一起自杀事件。他是上吊自杀。”

理化学研究所发言人Satoru Kagaya表示，笹井芳树今年3月曾因遭遇压力住院治疗，在面对舆论对该研究的质疑期间，他越来越不能接受媒体的质询。

Kagaya在新闻发布会上表示，在5月或6月份最后一次的电话交谈中，笹井芳树“似乎完全支撑不下去了”。

笹井芳树是理化学研究所发生与再生科学综合研究中心副所长，他负责指导该研究第一作者小保方晴子(Haruko Obokata)的研究工作。当该研究论文今年1月在英国《自然》杂志上发表时，引起了分子生物学界的震动。之后笹井芳树卷入“STAP细胞”论文造假风波。

理化学研究所负责人Ryoji Noyori表示：“对于这样一位无可替代的科学家的陨逝，我深感遗憾。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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