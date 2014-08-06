日本“STAP细胞”论文造假事件重大责任人自杀身亡

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透东京8月5日 - 日本官员周二表示，日本“STAP细胞”论文造假事件中的重大责任人--笹井芳树(Yoshiki Sasai)不堪压力自杀身亡。
笹井芳树是新型万能细胞“STAP细胞”研究的负责人之一。该研究最初被誉为是对干细胞治疗的潜在突破，似乎为替代受损细胞甚至培育新的人类器官创造了希望，但后来出现争议。
警方和日本理化学研究所(Riken)表示，笹井芳树周二早间被发现死于他工作的理化学研究所。
一名警方发言人称：“我们证实这是一起自杀事件。他是上吊自杀。”
理化学研究所发言人Satoru Kagaya表示，笹井芳树今年3月曾因遭遇压力住院治疗，在面对舆论对该研究的质疑期间，他越来越不能接受媒体的质询。
Kagaya在新闻发布会上表示，在5月或6月份最后一次的电话交谈中，笹井芳树“似乎完全支撑不下去了”。
笹井芳树是理化学研究所发生与再生科学综合研究中心副所长，他负责指导该研究第一作者小保方晴子(Haruko Obokata)的研究工作。当该研究论文今年1月在英国《自然》杂志上发表时，引起了分子生物学界的震动。之后笹井芳树卷入“STAP细胞”论文造假风波。
理化学研究所负责人Ryoji Noyori表示：“对于这样一位无可替代的科学家的陨逝，我深感遗憾。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。