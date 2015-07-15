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时事要闻 | 2015年 7月 15日 星期三 14:44 BJT

日本众院特别委员会通过可派兵海外作战的新安保法案

日本东京7月15日 - 日本众议院和平安全法制特别委员会周三表决通过了新安保法案，尽管大多数普通选民反对该法案。该法案一旦经国会通过成为法律，将首次允许日本在二战后派兵海外作战。

日本政府称，新安保法案对于应对来自中国崛起等方面的挑战至关重要。反对者们称，新安保法案违反了和平主义宪法，并可能让日本卷入美国主导的在全球各地的冲突。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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