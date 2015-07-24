安倍晋三欲通过另类公关手段挽回支持率

路透东京7月24日 （记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三正借助“动漫”卡通、网络聊天甚至是在电视节目上通过模型展示来进行宣教，试图说服担忧的选民他的大胆防卫政策有道理。

目前为止，这种策略没有见效。

安倍的支持率一度曾高达60%，但在他修改日本战后安全立场之际，其支持率开始下滑。在日本众议院上周四通过新安保法案后，安倍政府的反对率超过50%。

一些人认为安倍在失去自制而激动起来。“支持率数据很不好看，”一名来自日本自民党的消息人士称。“我认为他们（安倍的内部圈子）正在变得紧张不安。”

安倍还在互联网上积极进行公关。在一个自民党网页频道的片段中，他拿一个假想事件来比喻日本的集体自卫权。在这个假想事件中，“朋友麻生太郎”（日本财务大臣）主动要保护被人欺负的安倍，结果自己被人打了。

安倍称，新的法律将允许他保护麻生太郎。

反对派议员指责安倍以高高在上的姿态对投票人讲话。

周一，安倍出现在全国性电视节目上，手里拿着一个在冒假烟火的美国房子模型，假烟火蔓延到一栋小型美国建筑，一栋日本房子面临被火势吞噬的危险。这时，安倍一边演示把烟火灭掉，一边说道，日本“消防员”帮助扑灭了大火。

安倍在电视上的这段表演在网上招致一片嘲笑。

安倍称为应对日益增长的地区威胁，日本防卫政策改变至关重要，并声称将继续推动改变。“我们不是在玩政治以赢得支持，而是在获得支持的同时，我们希望做需要做的事，”他在周一的电视节目上说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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