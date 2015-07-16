日本众议院通过新安保法案 抗议者众多

日本众议院周四通过了新安保法案，将允许日本派兵海外作战。数以千计的抗议者昨夜反复高喊口号，高举“不要战争、不要杀戮”的标语。新安保法案现在将被提交给参议院，如果60天后没有进行投票，将返回众议院，届时安倍的执政联盟可以凭借三分之二的多数票使之成为法律。路透