日本政府批准设立国家安全委员会的关联法案

路透东京6月7日 - 日本政府周五批准设立国家安全委员会的关联法案，期望加强首相安倍晋三对外交政策的控制力，以面对朝鲜导弹威胁和中日领土纠纷。

鹰派首相安倍一直试图建立日本版的白宫国家安全委员会，集中情报收集和加速决策制定，美国安全专家对此表示欢迎。

“我们建立了能够让日本全面监测国家安全的架构。”日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说道。

该法案被提交到目前将持续到6月26日的国会会议，秋天召开的国会特别会议可能予以批准。

六年前，安倍第一次担任日本首相时曾向国会提交了类似的议案，但是安倍辞职后该议案作废。

在国家安全委员会框架下，首相、官房长官、外相及防卫相将定期举行会议制定策略，紧急情况下相关部长将被召集与会以作出反应。

部长们将被要求迅速提供关键情报，帮助国家安全委员会在制定安全政策和解决国家危机等问题上充当指挥角色。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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