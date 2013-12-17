日本双管齐下抗衡中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月17日 - 日本将在未来几年增加军费开支，用于购买预警机、海滩突击车和兵员运载机。与此同时，该国寻求与亚洲合作伙伴建立密切关系，以抗衡军事力量日益强大的中国。

日本周二宣布计划将未来五年军费开支提高2.6%，一举扭转了军费开支连续10年下降的局面，为首相安倍晋三期望加强军力的最明显迹象。

安倍的当务之急是重振长期低迷的日本经济，但他也誓言要加强日本的军事力量、提高本国的安全保障，以应对他所说的中国军力日盛威胁，并支持日本近期对东海争议岛屿主权要求的行动。

日本首份《国家安全保障战略》称：“中国试图根据自己的主张，通过在东海和南海海空的武力来改变现状，这与现有的国际秩序不相容。”《国家安全保障战略》是日本周二通过的三项计划之一。

“中国对他国的立场和军事行动，在涉及本国军事和国家安全政策方面缺乏透明度，这对日本和国际社会是一大担忧，需要密切关注。”

安倍政府还誓言要重新评估日本的武器出口禁令，此举可能令三菱重工 、川崎重工 等陷入困境的国防承包商恢复活力。

日本未来五年的军费预算为23.97万亿日圆（2,324亿美元），较前五年的23.37万亿日圆有所上升。

日本的这三项计划势必会激怒中国，而中国方面已经对这些计划的草案提出了批评。

中国外交部发言人洪磊上周三（12月11日）在新闻发布会上称：“中方正密切注视日本的安全战略和有关政策动向。日方对中方正常的海空活动无理指责，渲染‘中国威胁’，有着不可告人的政治目的。”

中国和日本关于钓鱼岛主权的争端由来已久。中国上月末宣布划设东海防空识别区，日本、美国和韩国就此表示抗议，东海紧张局势升级，争议海域中发生的任何一个小事件都可能迅速升级，这一情势引发各方担忧。

然而，面对中国呈两位数增长的军费开支，日本将不得不倚重与盟国美国和地区其他国家的合作，来维持当前现状。

日本政策研究大学院大学研究安全事务的专家Narushige Michishita说：“如果没有合作伙伴，我们绝对无法监测并阻止中国变得更加强硬。”

事实上，日本的《国家安全保障战略》不单单要求强化与美国的合作，同时也要求加强与韩国、澳大利亚、东盟各国以及印度等战略伙伴的关系。

安倍和东盟国家领导人周末在东京召开峰会，呼吁公海及国际空域自由，其暗指对象就是中国。（完）