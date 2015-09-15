日本国会或将通过新安保法案 但日本仍非“正常国家”

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路透东京9月15日 （记者 Linda Sieg/Nobuhiro Kubo） - 日本国会参议院本周预计将投票通过新安保法案，届时日本与盟友美国可以开始为与中国可能发生的冲突制定计划，但日本将不会派出军队支持美国主导的打击“伊斯兰国”的行动。

这显示日本将在何种程度解除和平宪法的军事限制、日本离成为一个“正常国家”仍有多大距离、以及日本公众根深蒂固的反战心态。“正常国家”在海外军事行动中不受法律限制。

日本有人担忧，如果日本无法达到美国的过高期望意味着美国对日本不再抱有幻想，那日本可以或者将做什么与美国对日本的期望之间的差距可能导致双方生隙。

“随着这些法律上的改变，我们将几乎可以做到美国要求的一切。在提供军火和后卫支持等方面，几乎没有我们不能做的，”一名日本海军军官向路透表示。

“但美国真正想要的是让日本参与打击恐怖主义的行动，”他说道。“如果美国公众舆论反对日本，这将是一个问题。”

尽管公众示威反对、调查亦显示日本超半数选民反对政府本月推动国会通过新安保法案的计划，日本国会参议院本周仍料将投票通过新安保法案。日本首相安倍晋三称，新安保法案是“首次全面的”改革。

日本国内批评者称，新安保法案违反宪法，并且可能让日本卷入美国主导的冲突。

作为回应，安倍已在原则上排除了派兵参与海外作战的可能性，并称日本甚至不会为美国主导的打击“伊斯兰国”的行动提供后勤支持。