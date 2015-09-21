(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月19日（记者 Linda Sieg） - 日本国会周五表决通过新安保法案，为1945年以来首次允许日本向海外派兵作战，这是该国首相安倍晋三推动放松和平宪法对军事限制的一个里程碑。

安倍称，这一转变对应对中国崛起等各种新挑战至关重要。这是日本自1954年成立自卫队以来防卫政策的最大转变。

但此举引发日本普通民众及其他方面的大规模抗议，他们称这违反日本和平宪法，可能会使日本卷入以美国为首的冲突中。安倍的支持率也因此受到冲击。

安倍在新安保法案在参议院获得通过后对记者称，这是保护“民众生命和和平生活必需的”法案，“目的是防止战争”。

美国对日本国会表决通过新安保法案表示欢迎。

中国外交部发言人洪磊就日本国会表决通过新安保法案答记者问时称：“日本国会表决通过新安保法案，是战后日本在军事安全领域采取的前所未有的举动。”

“我们郑重敦促日方切实汲取历史教训，认真倾听日本国内和国际社会的正义呼声，重视亚洲邻国安全关切，坚持和平发展道路，在军事安全领域慎重行事，多做有助于促进本地区和平稳定的事，而不是相反。”(完)