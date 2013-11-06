日本集体自卫权不应只包括美国 也应包括其他国家--安倍顾问

路透东京11月6日（记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三的一位重要安全顾问北冈伸一（ShinichiKitaoka）称，日本应该改变对宪法的解读，不仅允许自卫队保卫盟国美国，还允许保卫那些与日本利益息息相关的国家。

该建议意味着进一步突破日本战后和平宪法的限制，超出了日本应该只行使集体自卫权以支援美军的建议。日美两国有正式联盟关系。

北冈伸一本周接受路透采访时表示，行使集体自卫权应该对任何与日本密切相关的国家都有效。

“换句话说，如果那个国家严重受损，而这可能对日本构成严重威胁，那么这种情况下日本可能考虑行使集体自卫权。”

北冈伸一指出，这种改变可能解决的情景之一是涉及和日本一样与中国有领土纠纷的东南亚国家的防御。

北冈伸一还举了另外一个例子，涉及与日本利益严重相关的海上航线。

“如果是针对一艘日本船只的攻击，这属于我们的单独自卫权。如果涉及大的混乱，那么归属于联合国的集体安全。”

“如果保卫该海上航线的美国、澳大利亚或印度船只遭到攻击，并且对日本产生重大影响，那么日本有权和这些国家合作消除（威胁）。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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