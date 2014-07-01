（更正）安倍内阁通过集体自卫权解禁决议

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
(更正：因英文有误，补上消息来源为防卫大臣证实)
路透东京7月1日 - 日本防卫大臣小野寺五典证实，首相安倍晋三的内阁周二通过一项决议，取消在海外使用军力的禁令，朝着与战后和平主义相反的方向迈出一大步，这也标志着安倍的一个政治胜利。
此次解禁“集体自卫权”，即允许日本支援受攻击的友国，将大大拓宽日本的军事选项。决议也放松了日本在参与联合国维和行动等方面的限制。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。