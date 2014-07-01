版本:
中国
时事要闻 | 2014年 7月 1日 星期二 17:03 BJT

（更正）安倍内阁通过集体自卫权解禁决议

(更正：因英文有误，补上消息来源为防卫大臣证实)

路透东京7月1日 - 日本防卫大臣小野寺五典证实，首相安倍晋三的内阁周二通过一项决议，取消在海外使用军力的禁令，朝着与战后和平主义相反的方向迈出一大步，这也标志着安倍的一个政治胜利。

此次解禁“集体自卫权”，即允许日本支援受攻击的友国，将大大拓宽日本的军事选项。决议也放松了日本在参与联合国维和行动等方面的限制。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐