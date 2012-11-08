日本9月核心机械订单重挫 暗示经济正落入衰退

* 9月核心机械订单较前月下降4.3%,预计为下降1.8%

* 政府维持对机械订单的看法

* 9月未经调整的经常帐盈余较上年同期下降68.7%,预计为下降51.9%

* 分析师表示,日本经济自春季以来逐步疲弱

路透东京11月8日电---日本9月核心机械订单跌幅大於预期,再次表明日本经济正陷入衰退,而这是受全球经济放缓、中日两国关系紧张及日本国内需求减弱拖累.

日本9月未经调整经常帐盈余跌幅亦大於预期,因出口大幅下降.

日本政府周四公布的数据显示,9月核心机械订单较前月下降4.3%,预计为下降1.8%,8月则为下滑3.3%.核心机械订单是衡量未来六到九个月资本支出的领先指标.

该数据及此前一连串黯淡数据,都反映出中国经济放缓和领土争端引起的反日情绪对日本经济的打击.

去年地震和海啸过後的重建效应消退.政府本周稍早承认,其领先指标降至暗示开始衰退的水准.

接受内阁府调查的制造商预期,10-12月核心订单将增加5.0%,前一季为下滑1.1%.

但农林中金总合研究所经济分析师南武志表示,这可能过於乐观,愈来愈多经济疲弱的证据将使日本央行承受推出更多货币刺激举措的压力.

"制造业者预期机械订单10-12月季度增加5%,不过鉴於外部需求疲软,在接近年末之际资本支出将会下降,这可能难以达到,"Minami称.

"日本经济今年稍早可能进入了衰退,目前将逐渐走软.这意味着12月进一步放松货币政策的可能性将继续存在."

上周央行连续第二个月扩大货币刺激举措,并首次和政府联合发表声明,政府在声明中承诺继续努力对抗通缩.

路透调查上周访问分析师预计,第三季日本经济萎缩0.9%.此前9月出口和生产创下2011年强震和海啸後的最大降幅.

日本政府公布的另一项数据显示,该国9月未经调整的经常帐盈余较上年同期下滑近69%,降至5,036亿日圆(63亿美元),低於分析师预估中值7,745亿日圆.

9月经季节调整後经常帐赤字1,420亿日圆,为1996年开始计算这一数据以来首度出现赤字.

去年地震和海啸之後,日本的消费和建筑支出强劲增长,受此带动,今年上半年日本经济的表现优於七国集团(G7)中的大多数国家.但外部需求疲软及日圆升值促使分析师预计,在今年剩余的时间里,日本经济增长势头将会停滞.(完)

--编译 于春红/戴素萍/王丽鑫/兰秀娟;审校 程琳/张涛

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