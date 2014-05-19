日本野村控股在上海自由贸易区成立合资企业

神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港5月19日 - 野村控周一表示，公司将在上海自由贸易区成立合资企业，旨在行销投资商品并对贸易区内的机构提供建议。
野村在该计划的合资企业中持股60%，其余股权由上海陆家嘴金融和当地基金上海久有股权投资基金管理所分别持有。
根据合资企业的架构，野村不能向中国客户直接出售金融商品。但可以向其当地合作伙伴的分支机构提供建议和金融商品。这些分支机构之后将商品卖给投资者。
该合资企业资本额为3,000万元人民币。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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