日本首相安倍晋三希望向世界表明 日本不会重蹈战争暴行覆辙

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透东京12月26日 - 日本首相安倍晋三周一称，希望在出访珍珠港期间向世界表态，日本绝不会重蹈过去战争暴行的覆辙。
“日美同盟为的是应对全球各类问题，”安倍对经济团体连合会发表演讲称。
“我希望这次出访将成为一次富有历史意义的出行，日本和美国领导人共同访问珍珠港，展现出和解姿态，”他说。
安倍晋三和美国总统奥巴马12月27日将访问珍珠港。今年距离珍珠港事件爆发已有75年。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。