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时事要闻 | 2016年 12月 26日 星期一 13:03 BJT

日本首相安倍晋三希望向世界表明 日本不会重蹈战争暴行覆辙

路透东京12月26日 - 日本首相安倍晋三周一称，希望在出访珍珠港期间向世界表态，日本绝不会重蹈过去战争暴行的覆辙。

“日美同盟为的是应对全球各类问题，”安倍对经济团体连合会发表演讲称。

“我希望这次出访将成为一次富有历史意义的出行，日本和美国领导人共同访问珍珠港，展现出和解姿态，”他说。

安倍晋三和美国总统奥巴马12月27日将访问珍珠港。今年距离珍珠港事件爆发已有75年。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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