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时事要闻 | 2014年 4月 21日 星期一 18:46 BJT

日本政府对被中方扣押船只表示关切--共同社

路透东京4月21日 -据日本共同社周一报道，日本政府已经通过外交渠道向中国政府表达对被扣押船舶的关切。该船只为商船三井株式会社(9104.T)所有，因为与二战索赔有关而被一家中国法院扣押。

上海海事法院周六扣押该船只，称该公司未支付因战时合同义务而产生的赔偿。

一位日本政府发言人称，这次船舶被扣押令人“非常遗憾”。这是第一次日本企业资产因为二战赔偿诉讼被扣押。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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