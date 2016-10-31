全球航运行业陷入低迷 日本船运三巨头决定合并集装箱运输业务

路透东京10月31日 - 日本最大的三家船运公司周一宣布，将各自的集装箱运输业务合而为一，合并后的运输能力居行业第六。由于行业陷入有史以来最严重的低迷，业内整合的势头愈演愈烈。

产能过剩以及全球经济成长疲弱，令数以百计的集装箱运输船无货可运，整个行业出现自1950至1960年代诞生以来最严重的下滑，今年8月韩国韩进海运(117930.KS)的破产，更标志着整个行业危机的顶点。

日本邮船(9101.T)、商船三井(9104.T)及川崎汽船(9107.T)宣布将组成集装箱运输合资企业，每年可获得成本效益约1,100亿日圆(10.5亿美元)。

“此次三家合而为一的目的是，这样做谁都不会消亡，”日本邮船社长内藤忠顕在东京的联合记者会上说。

随着企业试图在低迷的市场攫取更大的份额，集装箱运输业出现了一波并购潮。

“这项并购案...是对欧洲打造运输业巨擘的整合风潮所作的回应。有必要保持竞争力。”川崎汽船社长村上英三称。

他们在联合声明中称，这家日本合资企业将于2017年7月1日设立，2018年4月投入运营，日本邮船持有合资企业38%股份，商船三井和川崎汽船分别持有31%股份。

这三家公司的股价周一跳涨近10%。日本邮船涨幅一度高达9.9%，商船三井涨9.2%，川崎汽船涨8.5%。

这三家公司发布，9月止的六个月录营业亏损，并还调降公司全年预测。(完)