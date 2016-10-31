全球航运行业陷入低迷 日本船运三巨头决定合并集装箱运输业务

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月31日 - 日本最大的三家船运公司周一宣布，将各自的集装箱运输业务合而为一，合并后的运输能力居行业第六。由于行业陷入有史以来最严重的低迷，业内整合的势头愈演愈烈。
产能过剩以及全球经济成长疲弱，令数以百计的集装箱运输船无货可运，整个行业出现自1950至1960年代诞生以来最严重的下滑，今年8月韩国韩进海运(117930.KS)的破产，更标志着整个行业危机的顶点。
日本邮船(9101.T)、商船三井(9104.T)及川崎汽船(9107.T)宣布将组成集装箱运输合资企业，每年可获得成本效益约1,100亿日圆(10.5亿美元)。
“此次三家合而为一的目的是，这样做谁都不会消亡，”日本邮船社长内藤忠顕在东京的联合记者会上说。
随着企业试图在低迷的市场攫取更大的份额，集装箱运输业出现了一波并购潮。
“这项并购案...是对欧洲打造运输业巨擘的整合风潮所作的回应。有必要保持竞争力。”川崎汽船社长村上英三称。
他们在联合声明中称，这家日本合资企业将于2017年7月1日设立，2018年4月投入运营，日本邮船持有合资企业38%股份，商船三井和川崎汽船分别持有31%股份。
这三家公司的股价周一跳涨近10%。日本邮船涨幅一度高达9.9%，商船三井涨9.2%，川崎汽船涨8.5%。
这三家公司发布，9月止的六个月录营业亏损，并还调降公司全年预测。(完)
(编译 郑茵/侯雪苹；审校 高琦/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。