日本将限制载运伊朗原油驶经中东海湾的船舶数量--消息

路透东京4月12日电---业内消息人士称,日本保险公司提醒船舶拥有者,由於西方国家加大对伊朗的制裁,他们一次只能承保一艘驶经中东海湾,载有伊朗原油的船舶.

日本三大非寿险保险公司:东京海上日动火灾保险公司(8766.T)、日本财产保险公司(8630.T)、三井住友保险公司(8725.T)在不通过欧洲再保险市场的情况下,能提供的海上保险金额受到限制.

在不依靠欧洲再保险市场对冲风险的情况下,这三家保险公司一次总共只能提供300亿日圆(3.7亿美元)的船体和机械设备保险.

消息人士表示,这只够承保一艘驶经海湾地区,载有伊朗原油的船舶.

知悉内情的消息人士称,"装运伊朗原油的日本买家需要分享他们装运的时间安排信息.以前他们没有这样做过."

消息人士称,那些保险公司一个月内将只能承保3-4艘载有伊朗原油的船舶,因为船舶进出中东海湾地区需要约一周至10天的时间.(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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